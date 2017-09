Sant Fruitós inicia l'obra de la passarel·la que unirà els polígons de la C-16c

Els polígons industrials de Sant Isidre i Casanova-Riu d'Or de Sant Fruitós quedaran connectats a principi de l'any que ve amb la nova passarel·la que des d'ahir s'ha començat a construir per damunt de la carretera de Berga (C-16c). Una infraestructura pensada sobretot perquè els veïns del poble puguin accedir amb seguretat des del nucli urbà, a peu o en bicicleta, als polígons comercials. Fins ara, ho havien de fer creuant aquest tram de carretera, altament transitat.

S'hi accedirà mitjançant una rampa, i tindrà una amplada lliure de 3 metres per facilitar la circulació a peu, però també amb bicicleta, amb cotxet o amb cadira de rodes. Les obres es van adjudicar per un total de 420.611 euros. Amb aquesta actuació es millora l'accessibilitat a peu per als veïns i alhora es recupera l'antic itinerari que uneix el municipi amb la zona de l'Agulla. Aquesta nova infraestructura facilitarà també la interconnexió entre els dos polígons separats per la carretera i retornarà al poble aquesta ruta a peu.

Serà el segon pas elevat per a vianants i bicicletes que tindrà Sant Fruitós, després que fa uns anys ja es va inaugurar el que travessa la carretera de Vic a la Rosaleda, que és amb ascensor, tot i que actualment està fora de servei (vegeu desglossat). Aquesta vegada no hi haurà ascensors ni graons, sinó que tot l'accés serà amb rampes. L'Ajuntament preveu que serà una infraestructura molt utilitzada com a lloc de pas cada cop més freqüentat amb el creixement dels polígons, però amb la inseguretat que hi ha ara de creuar la carretera C-16c.

I és que, més enllà de connectar els polígons que hi ha a banda i banda del vial, la nova passarel·la donarà continuïtat al GR3, i permetrà que creuï la C-16c per sobre, i també els laterals dels polígons Casanova i Sant Isidre. Ho farà entre els carrers Moixeró i Aneto, al polígon Casanova, que tot sovint els veïns de Sant Fruitós fan servir per desplaçar-se a peu fins a la zona de l'Agulla.