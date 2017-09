Comencen els treballs per instal·lar panells, sensors i càmeres al traçat de la C-55

Un panell electrònic a l´eix Transversal, com els que es preveu instal·lar ara a la C-55

La Generalitat ha iniciat les obres per instal·lar la xarxa de panells i sensors -el que tècnicament es denomina sistema de gestió intel·ligent de la mobilitat- al corredor que formen la C-55, la C-58 i l'autopista (C-16) al Bages. Segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat, tot i que els treballs pràcticament no són visibles sobre el terreny, sí que s'estan fent ja sobretot a taller amb la producció dels panells electrònics i aviat es començaran a obrir les rases per a la seva instal.lació i connexió.

Aquesta actuació permetrà millorar la seguretat i la canalització del trànsit i forma part del conjunt de millores implantades en les vies de l'entorn de Manresa, com les obres dutes a terme a la carretera C-55 i el sistema de descomptes implantat a l'autopista C-16. Els treballs tenen un pressupost de 2,4 milions d'euros i tindran una durada de nou mesos, set per a l'execució de les obres d'obres i dos per efectuar proves

Les obres que ara comencen suposaran la instal·lació de sistemes de detecció d'incidències, càmeres de vigilància i panells amb senyalització variable. El projecte inclou la instal·lació de cinc panells d'informació variable a diversos punts de la C-55 i la C-16 i en altres carreteres confrontants, que assenyalaran l'estat de les vies i del trànsit, i indicaran el temps de recorregut. Aquests panells seran en forma de pòrtic o banderola, és a dir, que quedaran just a sobre dels carrils.

Amb tot aquest operatiu es podrà detectar per exemple, de manera immediata, el perill de calçada glaçada a les zones més obagues amb els sensors de temperatura, que automàticament enviaran un senyal als centres de control perquè activin en els panells les alertes pertinents per als conductors.

Aquests sistemes estaran connectats amb el Servei Català de Trànsit i amb el centre de control que el departament de Territori té a Vic, des d'on s'activen i es coordinen els operatius de manteniment a l'àrea central, com ara les màquines llevaneu.