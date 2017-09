ERC de Balsareny no descarta un pacte amb l'actual govern assumint l'alcaldia

Gent de Balsareny (GdB), que governa en minoria i en solitari, i ERC, a l'oposició (tots dos amb quatre regidors), tenen previst reunir-se aquest tarda per començar a definir l'escenari polític després de la dimissió de l'alcalde, Albert Neiro, dijous passat. El cap del grup municipal d'ERC, Isidre Viu, assegurava ahir que els republicans estan disposats a «agafar les regnes» del govern municipal i assumir l'alcaldia però que estan a «l'expectativa» de les propostes que faci avui GdB, amb qui reconeixen tenir una bona entesa.

Tot i així, Viu remarca també la bona sintonia que hi ha amb el PDeCAT (també a l'oposició, en aquest cas amb 3 regidors). Per tant, de moment, segons Viu no poden «tancar cap porta» perquè no tenen una «preferència» per cap de les dues formacions. El republicà assegura també que tant si es pacta amb els uns com amb els altres el procés nacional que viu el país «tindrà un pes important».

El portaveu de la formació republicana va fer ahir aquestes consideracions després que Gent de Balsareny anunciés que tenia previst obrir negociacions aquesta setmana amb el grup municipal d'ERC per intentar assolir un pacte que els doni un suport ampli.

Després de mantenir una reunió interna dilluns al vespre, Gent de Balsareny va fer públic un comunicat on assegura que «davant un ple de l'Ajuntament tan plural es torna a plantejar la necessitat de garantir una major estabilitat política municipal que permeti assegurar al màxim la continuïtat de les principals línies de treball i les polítiques iniciades».

La formació afirma que amb els republicans «és el grup amb el qual s'ha pogut arribar a més acords en projectes concrets al llarg d'aquests dos anys de mandat, i tal com ells mateixos han assegurat aquests dies amb el que existeix una major coincidència en polítiques socials».

Gent de Balsareny creu que, després de la dimissió de l'alcalde, el municipi necessita la tornada a la normalitat tan ràpidament com sigui possible, «tot garantint la continuïtat dels treballs iniciats, i és en aquest sentit que espera la corresponsabilitat d'altres grups per fer-ho possible».

D'altra banda, després de la reunió d'aquest dilluns, GdB també ha concretat que Aida Pérez Díaz, enginyera química que ocupava el número cinc de la candidatura, serà la nova regidora de la formació.