Cardona recapta fons amb iniciatives populars per conservar símbols festius

La comissió de la Festa Major de Cardona es proposa finançar any rere any el manteniment de les figures festives de la població, com els gegants o l'àguila, a través d'unes polseres. Aquesta proposta innovadora d'enguany ha generat la venda d'uns 2.000 braçalets, aproximadament, que permetrà la reparació dels gegants del barri Nou. «S'ha decidit renovar la imatge d'aquests gegants perquè presenten un estat delicat perquè estan construïts amb guix», explica Jordi Casas, president dels Geganters i Grallers de Cardona.

Casas assegura que la idea de les polseres ja ha tingut èxit durant la festa major de la ciutat, i que la iniciativa segueix oberta: «La majoria d'infants la duien posada durant els actes de la festivitat». La venda però s'ha allargat des de l'1 de setembre fins a mitjan aquest mes. L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, sosté que encara no es pot saber la quantitat recaptada, «ja que les polseres es venien a un euro però les persones que ja havien comprat el programa de festa major podien obtenir-la gratuïtament».

Els guanys obtinguts quedaran en mans de la Comissió de Festes del barri Nou. L'alcalde preveu que els nous gegants estiguin llestos abans de les festes del barri que se celebren sempre durant l'estiu. La idea de renovar l'estructura dels gegants d'aquesta zona va ser de Jordi Casas. «Cada vegada que surten al carrer se'ls trenca alguna peça, perquè estan fets de guix i és un material vulnerable i que, a més, no es pot mullar», sosté Casas. Explica també que la resta de gegants solen estar construïts amb fibra de vidre i que els del barri Nou són un cas especial, ja que «van ser el resultat de la feina dels veïns del barri que van fer uns gegants amb guix i paper».



Depenent del pressupost

De fet, durant tot aquest temps, se'ls ha canviat alguna peça, «però necessiten una reforma de l'estructura», destaca l'alcalde. «S'encomanarà construir uns gegants nous o bé es farà alguna reparació, depèn del pressupost que tinguem», assegura el president.

A part de facilitar la reparació dels gegants del barri Nou, l'alcalde de Cardona explica que també hi ha la intenció de conscienciar sobre el valor dels elements, alguns centenaris, de la festa major de la vila.

De fet, a Cardona la tradició gegantera dels veïns ve de molt temps enrere. És el cas dels gegants del barri de la Fira i els del carrer Major, que «són més que centenaris i per aquest motiu els guardem a l'ajuntament», remarca Ferran Estruch. Preveu que l'any vinent es torni a tirar endavant el projecte de les polseres per continuar finançant la cultura popular i garantir la seva conservació i el relleu generacional.