Gent de Balsareny proposa un govern de coalició a ERC

El grup municipal de Gent de Balsareny va mantenir ahir una primera reunió amb ERC amb l'objectiu de reforçar l'estabilitat del govern municipal i en la que se'ls ha proposat l'entrada i l'assumpció de responsabilitats de govern.

Per a Gent de Balsareny, la dimissió de l'alcalde del municipi la setmana passada no suposa en cap moment un qüestionament del projecte i les polítiques iniciades al llarg d'aquests dos anys de mandat però sí que, tenint en compte, la pluralitat del consistori obliga a reforçar l'estabilitat per tal de garantir la continuïtat de l'activitat amb tota normalitat.

És per això que es proposa entrar al govern a ERC, grup amb el que s'ha pogut arribar a més acords al llarg del mandat, del grup del que s'han incorporat més propostes en els pressupostos municipals, i amb el que en definitiva es comparteix bona part del projecte.

GdB emplaça a ERC a posar el projecte, i les necessitats dels veïns i veïnes per damunt de tot i com a màxima prioritat. En aquest sentit detallen que ERC té la possibilitat de formar part i ser correponsable d´un projecte que ha triplicat els recursos destinats a serveis socials, que per primera vegada ha realitzat polítiques d´igualtat, d´un govern més obert i participatiu, que ha prioritzat la millora de l´entorn i l´accessibilitat o que ha invertit com mai en eficiència energètica.

La proposta de GdB és la de un govern de coalició en la que els dos grups assumeixin un gruix de responsabilitats similars. En aquest sentit, es proposa que l'alcaldia continuï recaient en Gent de Balsareny, concretament en Jorge Aguilera número 2 de la candidatura i regidor d'Urbanisme; i que algun dels regidors d'ERC assumeixi la primera tinença d'alcaldia.