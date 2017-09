Súria convoca el sopar i festa de l'associació de voluntariat

Súria celebra aquest divendres a les pistes de l'Escorxador, a les 8 del vespre, un sopar i festa que organitza Voluntariat Súria. Es tracta d´un acte solidari que aplega diverses actuacions de gent i grups del poble que es reuneixen per ajudar l´associació sota el lema «Dóna´ns un cop de mà».

L´associació Voluntariat Súria va néixer fa més de sis any per ajudar les persones necessitades. Engloba tres àrees: Càrites, amb el Banc dels Aliments, Infant Súria que ajuda els nens i nenes en risc d´exclusió social i amb una atenció directa als casos de problemes de lectoescriptura, i també el col·lectiu de la gent gran. Voluntariat Súria té una xarxa de col·laboradors que, tot l´any, aporten el seu gra de sorra en la bona marxa de l´entitat i gestionen els actius de què es disposa.

En la festa d´enguany es compta amb la col·laboració desinteressada dels músics i cantants Marc River, Queralt Adam, La Trup i Oriol Macià. També actuaran els rapsodes i membres del grup de teatre local Ma Alba Esquius, Josep Serrat, Jordi Aloy i Laia Fonts; la màgia del circ és a càrrec de Gemma Serrat, i l´escola de ballet Maria Cinta i les corals surienques La Llanterna i Sòrissons completen el repartiment. També la coral A cor col·labora especialment en aquesta cinquena edició.

Els tiquets es poden comprar a la botiga Món Feliç i, per 5€, es pot prendre un entrepà, una beguda i un gelat. També hi ha sopar per a celíacs. Si no s´hi pot anar físicament, també es pot col·laborar comprant el tiquet taula 0. Aquest sopar solidari ha esdevingut ja un clàssic, en l´activitat d´actes de tardor de Súria.

A l´hora de fer el balanç anual també es convida a una persona que tingui relació amb el món de l´associacionisme voluntari i que glossi, breument, el món del voluntariat. Enguany s´espera la visita de David Saldoni, alcalde de Sallent i regidor de Benestar Social, també és President de la Comissió de Benestar Social de l´Associació Catalana de Municipis i Comarques.