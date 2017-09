Tres membres de la llista deixen el grup Gent de Balsareny per discrepàncies

Tres integrants de la candidatura que va presentar Gent de Balsareny -el grup municipal que governa a l´Ajuntament- han abandonat la formació per discrepàncies amb el funcionament del grup. Unes diferències que diuen que ja vénen de lluny, però que s´han accentuat amb la dimissió, ara fa deu dies, de qui ha estat alcalde de Balsareny durant aquests dos anys i que va encapçalar la llista, Albert Neiro.

José Roldán, Maribel Andreu i Lluís Mas (que van ser els números 7, 8 i 11 a les eleccions municipals del 2015) han signat un comunicat on afirmen que «hem constatat que el grup ja fa temps que abandonar els seus objectius fundacionals» i que «el codi ètic del que ens vam dotar no ha funcionat». Per exemple, subratllen que «fa més d´un any que no es fa cap Assemblea Ciutadana, per tant, les idees de participació han quedat aparcades».

Entre els diferents motius que diuen que els ha portat a deixar el grup, diuen que amb la dimissió de l´alcalde «no s´ha estat a l´alçada de la situació» i que s´han fet paleses «les greus deficiències democràtiques de l´organització». I hi afegeixen que «d´aquesta dimissió ens n´hauríem de fer responsables tots els membres del grup i especialment els regidors». En aquest sentit, Roldán, Andreu i Mas sostenen que en la reunió mantinguda dilluns passat pel grup, ja després de la dimissió de Neiro, «es va arribar a un punt de dissensió, que ja no es pot resoldre, per les actituds autoritàries i prepotents d´algun regidor, que es va erigir com a portaveu presidencialista d´un grup que ens dèiem assamblearis».

Un altre aspecte amb el que es mostren crítics és amb el que qualifiquen d´«incapacitat d´acció política, debilitat institucional i falta de criteri propi, especialment en els últims mesos amb els atacs feixistes que s´han produït», com ara el fet que un grup intentés boicotejar la Marxa de Torxes convocada el 9 de setembre passat, i que anteriorment un veí del poble pugés al balcó de la casa consistorial per penjar-hi una bandera espanyola.

Els signants diuen que entenen que la tasca de govern s´ha fet «el millor que s´ha sabut o pogut», pel fet d´estar en minoria, però creuen que «el projecte de Gent de Balsareny en l´actualitat està finiquitat, almenys tal com s´havia projectat i amb les expectatives que s´havien creat». «Actualment el seu funcionament és el propi de qualsevol partit, amb tics de la vella forma de fer política», hi afegeixen, alhora que expressen el desig que «més endavant, amb persones més preparades i obertes a escoltar, es puguin tirar endavant projectes engrescadors de participació i assamblearis».