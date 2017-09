«Vaig veure un punt molt lluminós i va desaparèixer com si el cel el xuclés»

Els santfruitosencs Rosa Camprubí i Josep Singla són dos dels 250 participants al Congrés Mundial d'Ufologia que fins ahir es va celebrar a Montserrat. Són aficionats a l'astronomia i també al fenomen dels ovnis des que fa uns trenta anys la Rosa creu que en va veure un.

«Jo visc a pagès i aquell dia al cel hi havia un punt més gran que els altres que normalment no hi era, i em va sobtar la manera com va desaparèixer, com si des del cel el xuclessin», explica Camprubí. Recorda que aquest fenomen la va portar a explicar-ho fins i tot a la televisió, i aclareix que «vaig veure un punt lluminós al cel, però no vaig veure ni naus especials, ni humanoides, ni res d'això». Afirma que «no he sabut mai què podia ser», i que a partir d'aquí es va aficionar al tema dels ovnis.

Arran d'això, el dia 11 de cada mes participen en les trobades d'aficionats a la ufologia que es fan a Montserrat. Diuen que a l'estiu se sol reunir un grup nombrós, però a l'hivern les trobades són més reduïdes i a vegades només són 25 persones. Asseguren que mai no hi han vist cap ovni, però que «més que el que es veu o no es veu», l'interessant «és el que explica la gent, les seves experiències». Al cap i a la fi, «és una trobada de gent a qui els agrada aquests temes». Tenen clar que «no hi ha res provat, són teories», i que «nosaltres ens ho mirem amb la ment oberta, però sense que et deixis influenciar tant perquè no tinguis el teu criteri».