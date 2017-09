La Fira de Sant Miquel tindrà demà més de 120 paradistes

Santpedor es troba immers des d'ahir en el actes de la Fira de Sant Miquel, que tindrà el seu plat fort demà, diumenge, quan els carrers del Barri Antic s'ompliran de parades de productes naturals i ecològics, més de 120, i també d'entitats del poble.

Entre els actes d'avui destaca la celebració del 50 aniversari de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas. Per celebrar-ho, hi haurà un espectacle infantil a partir de 2/4 d'11 i una xer-rada amb l'escriptor Màrius Serra. Demà, entitats com els castellers amb l'actuació a la plaça de l'església, les puntaires, els balls country i els concursos de fotografia i de músics al carrer farciran la proposta festiva, que acabarà amb el sopar de fi de fira amb el rostit de la vedella.