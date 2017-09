La Guàrdia Civil vol allotjar al Bages uns 250 agents de reforç per l'1-O

El Bages ha d'allotjar des d'ara i fins al 5 d'octubre 250 guàrdies civils dels reforços que aquests dies el govern espanyol envia a Catalunya per impedir el referèndum. D'aquests, aproximadament una cinquantena d'agents ja s'allotja des de la setmana passada a la caserna de Manresa, que ha omplert totes les habitacions que tenia lliures. El ministeri d'Interior preveu, però, que 190 guàrdies més es puguin allotjar en places hoteleres de la comarca del Bages i de la seva rodalia immediata.



Encara que el ministeri d'Interior i la Guàrdia Civil mantenen un hermetisme absolut sobre la xifra i el destí de tots els guàrdies civils i policies nacionals que aquests dies arriben a Catalunya, Regió7 va poder saber ahir que una agència de viatges ha estat buscant aquesta setmana 190 places hoteleres al Bages per allotjar guàrdies civils. Específicament, ha buscat les places hoteleres «a la zona de Manresa».



La recerca d'habitacions continuava ahir. Tots els establiments hotelers del Bages consultats ahir per aquest diari, però, no van especificar si havien rebut o no la petició per allotjar guàrdies civils. Tampoc no van precisar-ho altres hotels de l'Anoia i del Berguedà.



En tot cas, ni els 50 agents que s'estan a la caserna de Manresa ni els 190 que han d'arribar a la comarca no hauran d'operar exclusivament a la Catalunya Central, sinó que poden desenvolupar l'activitat en qualsevol punt del territori, principalment de Barcelona i l'àrea metropolitana.



Tot i així, l'augment de la Guàrdia Civil ja es va notar ahir al Bages, ja que diversos vehicles del cos policials van ser vistos patrullant per llocs com Sant Vicenç de Castellet i al polígon de Bufalvent de Manresa. L'Associació d'Empresaris d'aquest polígon, davant l'alarma generada a les xarxes socials per una foto dels vehicles policials, va confirmar que cap empresa del sector no havia rebut cap actuació policial. Fonts de la Guàrdia Civil van explicar que possiblement les patrulles van anar a Bufalvent per fer un reconeixement del territori, tal com estan fent en altres polígons.



A la caserna de Manresa, mentrestant, ja fa una setmana que hi van arribar els agents de reforç. L'edifici manresà acull habitualment més d'un centenar guàrdies civils (molts dels quals desenvolupen la seva activitat diària a Barcelona). Fins ara, però, la caserna tenia unes 50 places lliures, i ara ja han estat ocupades pels agents de reforç, després que la setmana passada se'ls muntessin els llits.