Sant Fruitós celebra demà una jornada de neteja del seu entorn

El grup excursionista Posa't en Marxa i Decathlon Manresa han organitzat per a demà una jornada de neteja de l'entorn al terme de Sant Fuitós. En concret, es convoca els participants a 3/4 de 9 del matí al Cobert del Batre, on rebran el material necessari, per marxar cap a Sant Benet. La ruta continuarà seguint el Llobregat fins a les Brucardes i acabarà de nou a la plaça Onze de Setembre, cap a la 1, on hi haurà un càtering per als participants.