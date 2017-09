Sant Fruitós obre un parc per a ús exclusiu de gossos

Sant Fruitós ha posat en servei un parc lúdic que està destinat exclusivament a gossos. L'espai, amb un perímetre de tanques de fusta, disposa d'un circuit d'agilitat per als animals.

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha construït el primer parc caní al municipi, que es troba ubicat a l'entorn de la Torre del Sanmartí, a tocar de l'avinguda de Lluís Companys, per tal que els gossos puguin fer activitat d'una manera diferent i divertida aprofitant els elements que s'hi han instal·lat. El recinte, perimetrat amb tanques de fusta per garantir la seguretat dels animals, disposa de 3 estructures per entrenar l'agilitat dels gossos. Concretament s'hi ha instal·lat un eslàlom, una rampa i una roda.

El recinte també té bancs de fusta per al repòs dels propietaris i una paperera específica per llençar-hi els excrements dels animals.

Amb la construcció d'aquest nou espai, que es va obrir al públic durant el mes de juliol, l'Ajuntament vol dotar el municipi d'un nou indret que permeti als propietaris deslligar els seus animals de manera segura i així evitar que aquestes persones tinguin la necessitat de portar sense lligar els gossos a la via pública, ja que està prohibit per una ordenança municipal.