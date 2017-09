Santpedor presenta el projecte que vol fer de Cal Clarassó «el melic» del poble

«Cal Clarassó ha de ser un edifici obert i molt dinàmic, com si fos el melic de Santpedor». D'aquesta manera, definia ahir la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santpedor, Laura Tarradellas, la transformació de l'antiga fàbrica tèxtil del nucli antic de la vila en un espai sociocultural. El consistori va presentar ahir, en el marc de la Fira de Sant Miquel, el projecte guanyador del concurs d'idees per convertir aquest històric espai en un equipament «obert, dinàmic, polivalent i intergeneracional».

Tarradellas, que juntament amb el regidor de Patrimoni, Ferran Balcells han estat els encarregats d'idear en els darrers dos anys el nou equipament, explica que l'objectiu principal de la recuperació de Cal Clarassó és traslladar-hi la llar d'avis de Ca L'Arola, «que no està adaptat perquè la gent gran hi pugui fer activitats». La idea inicial, però, ha anat evolucionant i, a banda d'encabir l'espai per a la gent gran, «vam decidir que havia de ser un edifici on tothom trobés el seu lloc independentment de l'edat, sense posar etiquetes» i s'ha acabat definint com «un edifici obert i dinàmic, que convidi a tothom a entrar-hi».

La rehabilitació inclou la nau de la fàbrica, la xemeneia (icona del paisatge santpedorenc) i una petita capella de planta quadrada que es vol convertir en un centre d'informació turística. L'edifici principal correspon a la fàbrica i el formen dues plantes pràcticament rectangulars. A la planta baixa, hi ha previstes diferents aules multiusos, una sala d'estar amb televisió i biblioteca, una zona de jocs i un bar-restaurant. A la primera planta, hi haurà una gran sala polivalent, pensada per fer-hi actes, que es completa amb dos vestidors.



Menjador social per a gent gran

El projecte preveu que el nou equipament inclogui un bar-restaurant que es gestionarà a través d'una concessió. La idea del consistori és que aquest espai pugui oferir el servei de «menjador social per a gent gran perquè qui no pugui cuinar a casa pugui venir a dinar aquí o l'hi puguem portar a casa seva a uns preus molts econòmics».

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, destacava ahir la magnitud del projecte, que és la principal aposta que ha fet l'equip de govern en aquesta legislatura. Segons Codina, la rehabilitació «donarà ús a un edifici molt singular» i alhora servirà per «urbanitzar tota aquesta cèntrica zona del poble, que ara està molt degradada, i amb la seva rehabilitació li donem una gran potencialitat».

En aquest sentit, el projecte preveu urbanitzar els carrers de l'entorn seguint la mateixa línia de la resta del nucli antic, sense voreres i amb llambordes. La fàbrica Clarassó és al nucli urbà de Santpedor, dins el recinte de la muralla del segle XIV i al costat del portal de Sant Francesc, que també es rehabilitarà. De fet, la primera intervenció prevista és una cata arqueològica a la part de la muralla que hi ha a l'edifici.



Es manté «l'encant» de l'edifici

El projecte guanyador per a la rehabilitació de Cal Clarassó, declarada Bé Cultural d'Interès Local, ha anat a càrrec d'una Unió Temporal d'Empreses integrada per tres despatxos d'arquitectes. La proposta, que va ser triada entre la desena d'empreses que s'hi van presentar, es basa a conservar el volum actual de l'edifici i millorar la seva connexió amb l'entorn. Tarradellas destaca que es mantindran elements de l'edifici com les columnes de ferro fos típiques d'aquest mena de construccions industrials, amb la qual cosa «tindrà un encant especial» tenint en compte que es tracta d'un espai que la gent «se'l sent molt seu», afegeix Codina. El fet de mantenir l'estructura de la nau i deixar-la com un espai molt diàfan que «fa una sensació de llum i d'amplitud», és el motiu principal pel qual el consistori es va decantar per aquesta proposta.

El proper pas per fer realitat la rehabilitació de l'espai és l'aprovació del projecte. La previsió és que les obres comencin a principi de l'any vinent i que el 2019 ja es pugui inaugurar. Els treballs costaran al voltant d'un milió i mig d'euros que es finançaran a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, del fons europeus Feder i es completarà amb recursos propis.