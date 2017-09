Els visitants que va rebre el Bages l'any passat s'hi van estar una mitjana de 3,6 nits

Els visitants que va rebre el Bages l'any passat ho van fer gairebé a parts iguals per motius d'oci (el 49,2%) i finalitats professionals (el 42,3%). El segment d'edat més important va ser la franja compresa entre els 35 i els 44 anys i l'edat mitjana dels turistes, de 45,5 anys. La mitjana de nits d'estada que hi van fer va ser de 3,6.

Aquestes són algunes de les dades més rellevants de la radiografia del visitant del Bages que es va presentar en una sessió promoguda per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal, i que tenia com a objectiu donar a conèixer dades a l'entorn del visitants del territori.

El 65,4% de les persones que van visitar el Bages van ser homes, i el 34,6%, dones, majoritàriament de nacionalitat espanyola (72,8%) i francesa (5,4%). Segons les enquestes dutes a terme, els visitants van afrontar una despesa total de 255 euros per persona. Pel que fa a l'allotjament, la pràctica totalitat dels visitants (82%) ho va fer en hotels.

La principal font d'informació per planificar el viatge va ser Internet, les xarxes socials i els blogs, amb un percentatge de gairebé el 50%, sobretot a la recerca de tranquil·litat i naturalesa i activitats relacionades amb el senderisme i la cultura.

El conseller de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, Josep Canals, destaca que aquestes dades són «una eina perfecta per detectar quins són els actius i valors que tenim en l'àmbit turístic per així poder posicionar-los i adoptar mesures de millora de la competitivitat del sector». En aquest sentit, Canals subratlla que aquestes presentacions propicien «la màxima cooperació i corresponsabilitat publicoprivada per fer front als reptes que es plantegen en l'ordenació, programació, coneixement, estratègia, qualitat i innovació en el sector turístic comarcal».

No obstant això, la contribució del turisme al PIB del territori només representa el 7,2%, i el Bages és la sisena comarca de l'entorn de Barcelona amb menys pes econòmic relacionat amb l'activitat turística.