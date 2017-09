Les tines existents poden contribuir a reforçar el turisme vinícola del poble

Castellgalí se situa a l'entrada de la DO Pla de Bages, geogràficament parlant. Tot i així, el poble no pot entendre's com un municipi central dins d'aquest consell regulador, pel que fa a la producció de vi, però conté prous elements per no quedar-se'n al marge.

De fet, la DO està treballant en la categorització del vi de tina i en un projecte per valorar el patrimoni de les tines de la Vall del Flequer (Pont de Vilomara). En aquest sentit, l'alcalde de Castell-galí sosté que la iniciativa es pot relacionar amb les tines de la vall de les Artigues de Castellgalí.