Cardona dóna pautes al comerç per incrementar les vendes

Cardona ha organitzat per a aquest dimarts una xerrada adreçada als botiguers per donar claus per incrementar les vendes. Ho explicarà l´economista, formadora i consultora especialista en el sector del comerç Blanca Siurana, en un acte que tindrà lloc a les tres de la tarda, al Centre Cívic de Cardona. En aquest cas, oferirà una visió pràctica de com reorientar els negocis del sector per aconseguir uns millors resultats. És una nova oportunitat per escoltar a la vila ducal la mateixa xerrada que Siurana va oferir a Solsona l´any passat, amb èxit d´assistència.

D´altra banda, la mateixa ponent parlarà sobre què cal saber per generar més vendes des d´un estand al carrer, dijous vinent, dia 28, a Solsona. El taller, amb un enfocament eminentment pràctic, se centrarà en com exposar els productes per vendre més. Serà dijous a les tres de la tarda a la Cambra de Comerç. En l´última xerrada que va impartir Blanca Siurana a Solsona, l´any passat, hi van prendre part prop d´una trentena de comerços amb una valoració molt positiva.

Les dues sessions, que s´adrecen a comerciants, artesans i tothom que participi en fires s´emmarquen en el cicle "El cafè del comerç", organitzat pels Ajuntaments de Cardona i Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, amb la col€laboració de les UBIC d´ambdós municipis.

Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer per correu electrònic a manel.martinez@adlsolcar.cat o rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat, o bé trucant als telèfons 973481009 o 938692287. Per assistir a la convocatòria de Cardona cal fer-ho dilluns com a molt tard i per a la de Solsona, dimecres.

Els tallers "El cafè del comerç" s´organitzen mensualment. Aquesta n´és la tercera sessió després de les que es van oferir a l´estiu sobre finances bàsiques i comerç electrònic i presència digital.