Èxit de públic a la Fira de Sant Miquel de Santpedor

El nucli històric de Santpedor es va omplir ahir de visitants per la Fira de Sant Miquel. Als carrers antics del poble hi havia 120 parades de productes naturals i ecològics, i també d'entitats del municipi. Entitats com els castellers, amb l'actuació a la plaça de l'Església, les puntaires, els balls country i els concursos de fotografia i de músics al carrer van farcir la proposta festiva, que va acabar ahir al vespre amb un sopar de final de fira.