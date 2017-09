Gent de Balsareny afirma que els acords s'han pres "per amplíssima majoria"

El grup municipal Gent de Balsareny assegura que les decisions preses dels darrers dies motivades per la dimissió com a alcalde del seu cap de files han estat posicionaments "acordats per amplíssima majoria, tal com s'ha fet sempre sense excepció". GdB fa aquesta afirmació en un breu comunicat sorgit en resposta al pronunciament de tres dels integrants de la llista que, tal i com va informar Regió7, s'han donat de baixa de la formació per discrepàncies amb el seu funcionament.

Gent de Balsareny diu que lamenta la decisió presa pels tres excomponents i que, "tot i no compartir-los, respectem els seus motius". Alhora manifesta que les persones que formen part d'aquesta formació "seguirem treballant com hem fet fins ara: sempre posant per damunt de tot i prioritzant el projecte col.lectiu, amb el qual ens vam presentar a les eleccions municipals del 2015 i que, malgrat les dificultats, lluitem dia a dia per dur-lo a terme des del govern municipal".

Tot plegat dóna resposta al fet que José Roldán, Maribel Andreu i Lluís Mas (que van ser els números 7, 8 i 11 a les eleccions municipals del 2015) signessin divendres passat un comunicat on afirmen que «hem constatat que el grup ja fa temps que abandonar els seus objectius fundacionals» i que «el codi ètic del que ens vam dotar no ha funcionat». Per exemple, subratllen que «fa més d´un any que no es fa cap Assemblea Ciutadana, per tant, les idees de participació han quedat aparcades».

Entre els diferents motius que deien que els ha portat a deixar el grup, diuen que amb la dimissió de l´alcalde «no s´ha estat a l´alçada de la situació» i que s´han fet paleses «les greus deficiències democràtiques de l´organització». I hi afegeixen que «d´aquesta dimissió ens n´hauríem de fer responsables tots els membres del grup i especialment els regidors». En aquest sentit, Roldán, Andreu i Mas sostenen que en la reunió mantinguda dilluns passat pel grup, ja després de la dimissió de Neiro, «es va arribar a un punt de dissensió, que ja no es pot resoldre, per les actituds autoritàries i prepotents d´algun regidor, que es va erigir com a portaveu presidencialista d´un grup que ens dèiem assamblearis».

participació i assamblearis».