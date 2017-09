La visita per veure l'estat ruïnós de cal Clarassó atrau 500 santpedorencs

La santpedorenca Ignàsia Carbonell va entrar ahir a l'antiga fàbrica de cal Clarassó i va veure que el seu estat és gairebé ruïnós. Hi havia passat la seva joventut, tot treballant i preparant els fils per als telers, i d'aquí a dos anys podria tornar a formar part de la seva vida, quan culmini el projecte de rehabilitació de la nau fabril i l'espai esdevingui un equipament sociocultural adreçat a la gent gran del municipi.

Cinquanta-cinc anys després que els telers hi deixessin de funcionar, l'Ajuntament de Santpedor hi va organitzar ahir una jornada de portes obertes perquè els ciutadans vegin l'estat en què es troba i mostrar els plànols de com quedarà un cop s'acabin les obres. Mig miler de persones van passar al llarg del dia per l'antiga fàbrica.

«Em sembla molt bé que hi hagi un projecte per donar un ús a l'antiga fàbrica perquè des que va tancar és un espai desaprofitat del municipi», afirmava ahir Carbonell, mentre recordava com va aprendre a nuar a cal Clarassó. Explicava que la planta baixa, que els visitants van poder veure ahir, només era una part de la fàbrica. Aquesta santpedorenca de 73 anys, juntament amb el seu marit, Càndid Riudor -la mare del qual també hi havia treballat- i altres persones grans que hi havien teixit roba van constatar que el futur de les instal·lacions només pot passar per una rehabilitació profunda. On hi havia hagut telers, ara hi ha suports que aguanten bigues, i les parets on retrunyia el soroll dels telers ara estan malmeses i fins i tot hi ha una pintada.

Divendres ja s'hi va fer un acte per presentar el projecte als ciutadans i hi van assistir prop de setanta persones, sobretot gent gran interessada en el futur equipament. La rehabilitació inclou la nau de la fàbrica, la xemeneia (icona del paisatge santpedorenc) i una petita capella de planta quadrada que es vol convertir en un centre d'informació turística. L'edifici principal correspon a la fàbrica i el formen dues plantes pràcticament rectangulars. A la planta baixa, hi ha previstes diferents aules multiusos, una sala d'estar amb televisió i biblioteca, una zona de jocs i un bar-restaurant. A la primera planta, hi haurà una gran sala polivalent, pensada per fer-hi actes, que es completa amb dos vestidors.

«La jornada de portes obertes ha estat un èxit perquè durant tot el dia no ha parat d'entrar-hi gent i molta eren persones grans que havien treballat a la fàbrica i deien que l'espai encara fa olor de fàbrica», explicava el regidor de Patrimoni, Ferran Balcells.

El 2019 s'ha d'inaugurar l'espai rehabilitat i llavors cal Clarassó tindrà una nova vida.