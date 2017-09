ERC Balsareny proposa una solució de consens per garantir l'estabilitat

El grup municipal d'ERC de Balsareny emplaça a la resta de forces polítiques del consistori, Gent de Balsareny (GdB) i PdeCAT, a fer una reunió a tres bandes per trobar «una solució de màxim consens i estabilitat» després de la dimissió de l'alcalde, Albert Neiro. Els republicans, que han rebut una oferta de GdB per fer un pacte de govern, proposen trobar una solució consensuada a la crisi política que viu el municipi.

ERC afirma a través d'un comunicat que «la dimissió de l'alcalde no ha fet més que constatar la fallida d'un govern que des d'un primer moment ha tingut moltes febleses, també de lideratge, fins el punt de patir una crisi interna al propi grup de Gent de Balsareny». Segons els republicans «aquesta situació no ha vingut sola ni ha estat instantània» i recorda que «ara fa poc més de dos anys les imposicions d'acceptació del seu programa al 100% o la de tenir l'alcaldia durant tot el mandat, van fer que una formació nova com GdB no aconseguís cap acord de govern».

En el seu comunicat els republicans reconeixen també que «el camí realitzat no ha estat gens fàcil ni còmode per a cap dels grups municipals» i afirmen que «durant aquests dos anys, ERC ha aconseguit des de l'oposició aportar propostes que han estan ben valorades i, en molts casos, s'han aprovat per unanimitat del Ple. Encara que després, sovint hem observat com l'equip de govern no les executava o fins i tot manifestava faltes de respecte envers els altres grups de la corporació».

Segons ERC, «GdB intenta salvar la situació mantenint l'alcaldia i oferint, alhora, un pacte de govern amb ERC, on la principal característica és la de traspassar moltes de les regidories, on els projectes estan iniciats però que desconeixem en quin estat es troben». Des d'ERC Balsareny afirmen que «aquesta situació de crisi implicarà reajustaments interns a l'Ajuntament, amb esforços per part de tothom i molta generositat». Per això, davant aquesta situació, «valorant que no només afecta a GdB sinó també a la gestió municipal, estem buscant una solució de màxim consens i estabilitat».

Per tot plegat, ERC preveu convocar a tots els grups municipals «per cercar les solucions més adequades, comptant amb tothom,pensem que és imprescindible la implicació de tots i totes, per tal de garantir a la ciutadania de Balsareny, independentment de l'opció política que un dia van votar, la màxima estabilitat i bon govern».