Exmembres històrics del PSUC a Sallent es posicionen a favor del referèndum

Una desena d'exregidors de Sallent vinculats al PSUC i Nacionalistes d'Esquerra han signat un manifest a favor del "dret d'autodeterminació del poble de Catalunya". Desvinculant-se de les posicions més distants del procés que poden mantenir els actuals hereus del PSUC, el grup Catalunya sí que es pot al Parlament o En Comú Podem, els exregidors fan una crida "a tots els ciutadans a defensar les institucions catalanes, el Govern de la Generalitat i el Parlament" i també "donem suport" a "tots els ajuntaments" i als càrrecs de la Generalitat detinguts la setmana passada i als seus familiars. Consideren que aquestes detencions van suposar "una abús de poder de l'Estat".

El comunicat el signen alguns militants històrics del PSUC, com ara Manuel Díaz, que va ser alcalde de Sallent, o José Torralbo, que a part de regidor al costat de Díaz, havia estat un dels darrers presos a Sallent per la repressió franquista. També signen el document una altra de les regidores històriques, Maribel Sabaté, la mare de l'actual líder de la CUP nacional, Anna Gabriel.

En el grup també hi ha Valentí Soler, exregidor, i diferents persones que havien estat militants del PSuC com Lorenza Gómez, Carmen Pérez, Joana Gómez, Joan Sánchez o Montserrat Esponella, i algun membre del grup que va liderar aquest sector de l'esquerra popular en l'etapa d'ICV, com Carles Fernández. Lluís Serra va ser regidor dins d'una llista del mateix grup provinent de Nacionalistes d'Esquerra. I s'han afegit al comunicat Josep Puig, president de Sallent Comercial, Salvador Arderiu, coordinador de l'ANC a Sallent, i Antoni Garcia, exregidor d'ERC.

En el seu comunicat d'aquest col·lectiu sallentí també dóna suport als alcaldes citats a declarar per haver signat acords a favor del referèndum i als estudiants mobilitzats "que fan sentir la nostra veu i són el viver del futur". I reclamen el respecte al dret a decidir, la llibertat d'expressió, el dret de reunió i el dret a poder ser consultats. Es declaren en contra de la repressió i fan una crida a altres forces socials i polítiques de Sallent a sumar-se a aquest manifest.Exmembres històrics del PSUC a Sallent es posicionen a favor del referèndum