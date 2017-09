Món Sant Benet celebra 10 anys amb una festa gratuïta per a tots els públics

Món Sant Benet celebra el dissabte 30 de setembre els primers 10 anys de l'equipament amb una gran festa popular. La jornada, gratuïta, comptarà amb un ampli ventall d'espectacles i activitats, visites i tallers per descobrir els diferents espais del complex. El programa arrenca a les onze del matí amb propostes per a tots els públics: circ, clown i dansa conviuran amb actuacions musicals de gran qualitat. Durant els primers deu anys de vida, Món Sant Benet s'ha consolidat com a referent cultural i empresarial al territori. El complex ha rebut la visita d'uns dos milions de persones i més de 300.000 escolars. A més, la Fundació Alícia, instal·lada al mateix recinte, ha impulsat més d'un miler de projectes orientats a millorar l'alimentació de les persones.

Pels més petits, el cartell preveu activitats lúdico-dinàmiques, que van des de jocs d'habilitat i enginy amb fusta fins a descobrir l'obra de Shakespeare. Simultàniament, s'oferiran una quinzena de tallers infantils d'alimentació i ciència.

Pels grans, la Fundació Alícia, centre mundial de referència en innovació i investigació gastronòmica, instal·lat a Món Sant Benet, mostrarà la seva tasca als adults a través de tallers d'alimentació saludable. S'escenificarà la tasca que fa Alícia per millorar l'alimentació de les persones i s'aprofundirà, a través d'exemples que els mateixos assistents hauran d'elaborar, en com ha de ser una dieta saludable.



Un monestir amb mil anys d'història



El monestir de Sant Benet, amb més de mil anys d'història, va renéixer el 2007 amb la creació de Món Sant Benet, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera. La restauració que s'hi va dur a terme l'ha convertit en un dels conjunts monàstics medievals més ben conservats de Catalunya. Durant la jornada es podrà accedir al monestir de forma gratuïta. S'oferiran dues visites: el monestir mil·lenari i la residència d'estiu de la família del pintor modernista Ramon Casas.

En paral·lel, per poder gaudir de l'ampli cartell durant tot el dia, s'ha previst una àmplia oferta de restauració per a tota la jornada que se sumarà a l'habitual i distintiva de Món Sant Benet –que disposa de tres propostes gastronòmiques, entre les quals l'únic Michelin del Bages–, que també ha previst plats especials amb motiu de la celebració.



Acte institucional



Prèviament a la festa popular, aquest dijous Món Sant Benet acollirà un acte institucional amb la presència de totes aquelles persones que han estat rellevants durant els primers 10 anys de l'equipament, ja sigui en la restauració del monestir com en la creació dels projectes que s'hi estan portant a terme.



Un model d'èxit i d'innovació a Catalunya

Món Sant Benet és un projecte cultural, turístic i de lleure d'una gran singularitat. Construït el 2007 a l'entorn del monestir, és un referent cultural i empresarial a Catalunya.

Els resultats dels seus primers deu anys el situen com a model d'èxit i innovació al territori. Món Sant Benet ha acollit al voltant de dos milions de persones entre visitants al monestir i participants en els centenars de congressos, celebracions i reunions que s'han dut a terme. 300.000 escolars de tots els nivells i edats han convertit el complex en una referència en educació sobre alimentació i història.

Per altra banda, milers de persones han gaudit de les tres propostes gastronòmiques a l'entorn del monestir. I la Fundació Alícia, instal·lada al mateix complex, ha impulsat més d'un miler de projectes orientats a millorar l'alimentació de les persones.