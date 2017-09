Gent de Balsareny descarta fer un pacte unitari

El grup municipal de Gent de Balsareny ha descartat l'opció de formar un govern unitari a l'Ajuntament que inclogui les tres forces que hi tenen rpresentació. Després que ERC apuntés aquesta possibilitat, GdB ha emès un comunicat en que valora "positivament" que ERC vulgui "avançar cap un Ajuntament amb major estabilitat", però descarta "per complet la possibilitat que es desprèn del comunicat de govern a tres, conjuntament amb els grups d'ERC i CiU". I emplacen als republicans a decidir-se entre "treballar per dur a la pràctica un projecte més social per al municipi, o governar amb CiU". Però asseguren que "les dues coses són incompatibles".

Per a GdB, a les eleccions municipals de 2015 "els veïns de Balsareny van expressar clarament la seva voluntat de canvi, fent que el partit que ha governat el municipi fins aleshores perdés més de la meitat dels vots i passés de 7 a 3 regidors. Ara creuen que "no s'entendria de cap de les maneres que una candidatura com GdB que va néixer com a alternativa, que va guanyar les eleccions per liderar el canvi, formés govern conjuntament amb la força política que governava fins al 2015".

Argumenten, a mésm que els dos anys de mandat "han estat la prova que GdB i CiU defensen projectes ben diferents", i assenyalen que, "si bé hi ha hagut entesa en temes puntuals, no només no ha estat possible assolir acords importants entre abdós grups, sinó que CiU va arribar a treballar per fer possible una moció de censura".

En aquest sentit afegeixen que des del primer moment per GdB el més important ha estat defensar el projecte de canvi amb el que es van presentar a les eleccions i que "s'està portant a la pràctica des de fa dos anys reforçant com mai a Balsareny les polítiques socials, acabant amb l'abandonament de certs espais públics, o consolidant un Ajuntament més transparent i participatiu".

Remarquen a més que el projecte continuarà sent la seva única preocupació, que "la voluntat és de continuar-hi aprofundint des del govern, però que si no és possible hi treballarem des de l'oposició". Gent de Balsareny creu que amb el canvi forçat d'alcalde és necessari tenir un Ajuntament amb major estabilitat i per això va plantejar a ERC un govern de coalició amb responsabilitats compartides. Proposta de la qual encara no han rebut resposta concreta però que asseguren permetria assolir estabilitat i a la vegada seguir treballant en un projecte de continuïtat, respectant el clam de canvi de les passades eleccions.

Consideren també que durant els dos anys i mig de mandat "GdB hem demostrat capacitat de lideratge i voluntat de crear consens", com és el cas de la seva proposta d'acord unitari contra els actes violents ocurreguts al municipi les darreres setmanes, de la qual afirmen "que encara estan esperant el retorn de la resta de grups".