El ple va donar compte ahir de la renúncia de Neiro

? En un ple extraordinari celebrat ahir a les 8 del matí es va donar compte de la renúncia de l'alcalde Albert Neiro, anunciada el 14 de setembre passat. Un cop feta efectiva la renúncia, s'inicia el període per formar govern i convocar el ple d'investidura. Tot i que la data no s'ha concretat, es treballa amb la possibilitat que el ple d'investidura del nou alcalde es proposi per al dijous 5 d'octubre. El ple municipal de l'Ajuntament de Balsareny està format per 4 regidors de Gent de Balsareny (fins ara al govern) i per 4 d'ERC i 3 del PDeCAT, actualment a l'oposició.