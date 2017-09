Sant Fruitós vol que Manresa s'impliqui en la seguretat viària de l'escola La Flama

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha demanat la col·laboració de la Policia Local i d'agents cívics de Manresa per a les tasques de seguretat viària a l'entorn de l'escola La Flama, que tot i trobar-se ubicada a Pineda de Bages pertany a la xarxa d'ensenyament de Manresa.

Segons fonts municipals, la Policia Local de Sant Fruitós realitza, freqüentment, tasques de distribució del trànsit i de seguretat viària a l'entorn de l'escola La Flama, amb la finalitat d'evitar problemes de mobilitat i per garantir la seguretat de les famílies. Per aquest motiu, l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés i la regidora d'Ensenyament, Mònica Cruz, han enviat una carta al director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalu-nya Central, Ramon Bajona, demanant una reunió a tres bandes amb la presència del consistori manresà per poder desencallar el tema i optar per noves solucions.

El consistori apunta com a possible solució la presència d'agents cívics a l'escola perquè vetllin per la correcta mobilitat viària de les famílies que porten els fills amb vehicle propi a l'escola i alhora per garantir la seguretat viària i el descans dels veïns de la zona residencial de Pineda de Bages.

Actualment, l'Ajuntament de Sant Fruitós està realitzant el servei de seguretat viària per als infants durant les hores d'entrada i sortida del recinte escolar, així com la neteja i altres serveis associats a l'activitat escolar.