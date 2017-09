300 persones participen en l'acte institucional del 10è aniversari de Món Sant Benet

Més de 300 persones han assistit aquest vespre a l'acte institucional de celebració del 10è aniversari de Món Sant Benet. L'esdeveniment ha reunit una àmplia representació del teixit econòmic, social i polític del país, amb moltes persones vinculades amb la creació i consolidació del projecte de Món Sant Benet

El president de la Fundació Catalunya La Pedrera, Germán Ramón-Cortés, ha destacat tant l'èxit dels darrers 10 anys com la posada en marxa d'un nou projecte per convertir Món Sant Benet en un centre de referència en l'àmbit de l'alimentació, la salut i el territori.

"El nou projecte serà també un revulsiu per a la Fundació Catalunya La Pedrera, que passarà a tenir dos grans pols d'activitat: La Pedrera i Món Sant Benet", ha afegit Ramón-Cortés.

Com a projecte de país que vol ser, el president de la Fundació ha destacat que "s'ha de construir amb totes les complicitats externes possibles i amb l'ambició d'incidir en determinats aspectes del futur".

Per la seva part, la directora general de la Fundació, Marta Lacambra, ha recordat l'important esforç necessari per posar en marxa Món Sant Benet però sobretot que "amb aquesta celebració d'avui es tanca una etapa exitosa i en comença una altra plena d'il·lusió".

Durant l´acte s´ha projectat un audiovisual en què es mostren imatges històriques del monestir de Sant Benet de Bages, el procés de construcció de l´equipament, però sobretot la intensa activitat desplegada durant aquests deu anys, que ha permès consolidar plenament Món Sant Benet.

L'esdeveniment ha comptat amb un concert de música clàssica per part d´una de les formacions més prestigioses en l'àmbit internacional: I Solisti Veneti. Dirigida per Claudio Scimone, ha estat representada per una de les seves formacions, L'Ensemble Vivaldi.

Després del concert, els assistents han degustat un sopar que ha volgut ser una mostra dels 10 anys de Món Sant Benet des del vessant gastronòmic.

Per celebrar la primera dècada, s´ha instal·lat una escultura commemorativa a les portes de l'equipament. Amb el lema "Entre tots construïm un món", l'element artístic ha estat produït per la Fundació Topromi, entitat que forma part de la Fundació Catalunya La Pedrera i que dona resposta a la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual per ajudar-los a tenir un futur millor.



Festa popular dissabte



La culminació de la celebració dels primers 10 anys de Món Sant Benet arriba aquest el dissabte amb una gran festa popular, gratuïta i pensada per tots els públics.

Durant tot el dia, a l'equipament es duran a terme un ampli ventall d'espectacles i activitats, visites i tallers per descobrir els diferents espais tot posant en relleu l'abast del projecte que s'hi desenvolupa així com la singularitat dels seus equipaments i del monestir mil·lenari, que va ser la residència del pintor Ramon Casas. També s'oferiran visites gratuïtes al monestir i tallers de ciència i alimentació, a càrrec de la Fundació Alícia.

La jornada tindrà com a traca final, a les 7 de la tarda, el millor jazz amb La Locomotora Negra.