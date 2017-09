Món Sant Benet mostra la mobilitat del futur

Una cita de Henry Ford per situar l'audiència. «Si jo hagués preguntat a la gent què volia, m'haurien respost que volien millors cavalls». Però Ford (fundador de la Ford Motor Company) va ser el creador de les grans cadenes de producció de vehicles a motor. Qui va recórrer a la cita va ser José Manuel Barrios, enginyer i cap d'innovació d'Applus + Idiada, tercer ponent d'una jornada organitzada ahir a Món Sant Benet (Sant Fruitós) per parlar de com serà la mobilitat en el futur, de fet, molt immediat. Gairebé present. Una cita (la de Henry Ford) emprada ahir per deixar clar que, en aquest camp, la indústria també es mou des de l'anticipació. És a dir, en la innovació constant.

Vehicle elèctric, mobilitat compartida i conducció automatitzada són tres dels conceptes principals que es van conjugar com a factors clau de cap on va la mobilitat en un futur no gens llunyà. Experts en el món de l'automoció, la digitalització i la realitat virtual aplicada a la mobilitat i la intel·ligència artificial van dibuixar quin és el camí que està seguint i el panorama que està obrint el sector del transport de persones i mercaderies.

Sota el títol Futur Incondicional, la jornada va aportar visions i realitats d'un sector, el de la mobilitat, que viu un dels moments de trencament més accelerats de la seva història. El que es va posar de manifest és que la urgència de trobar alternatives sostenibles per reduir l'impacte ambiental, l'accessibilitat de les tecnologies i les tendències socials de consum conflueixen per revolucionar aquesta indústria. I que al mateix temps és un repte i una font d'oportunitats de negoci.

En la jornada es va posar en relleu que el futur, d'aquí a una dècada i mitja, passa pels vehicles plenament connectats, autònoms i elèctrics que no seran de propietat particular, sinó que es pagarà pel seu ús.

Una jornada en què també ha quedat clar que aquest futur no gens llunyà comporta un conductor cada cop més passiu, en uns vehicles automatitzats que seran habitacles de serveis. En la introducció de l'acte ja s'apuntava que els experts auguren que a la propera dècada més del 80% dels desplaçaments seran coberts amb vehicles a demanda i transports col·lectius o compartits. «Un cotxe autònom que ens vindrà a buscar a casa», explicava Daniel Serra, cap de projecte d'Iniciativa carnet-UPC. Serra va parlar sobretot dels cotxes connectats: «Jo no faig servir el navegador del cotxe, sinó un del mòbil, molt més àgil. La connectivitat permet, per exemple, solucionar problemes de trànsit, perquè els vehicles estan connectats entre ells i es comparteixen les incidències». I reblava que «el cotxe connectat obre un món d'aplicacions, i un món de negoci».

Alejandro Rozo, consultor de realitat virtual i mixta, va destacar l'aplicació cada cop més rellevant d'aquest camp en l'automoció. Per exemple, per reduir costos en el desenvolupament de nous vehicles, ja que la realitat virtual permet anar millorant aspectes de models en projecció sense la necessitat de construir-lo prèviament. Però també com a eina de màrqueting i venda, ja que amb aquesta realitat virtual el potencial comprador pot experimentar les sensacions al volant d'un vehicle que no té físicament.

L'enginyer José Manuel Barrios va deixar clar que el sector ja camina fermament cap a vehicles cada cop més automatitzats, que ja té models amb capacitat per determinar si, en funció de les condicions de l'entorn, es pren o no una conducció plenament autònoma. L'horitzó final, encara en desenvolupament, és el d'un vehicle en què el conductor és merament un passatger.