Sant Benet emprèn la segona dècada amb l'alimentació com a eix motor

Sant Benet fa deu anys i es reinventa. El complex turístic que es mou al voltant del monestir ha tancat el primer exercici sense pèrdues una dècada després de posar-se en marxa, i celebra aquests deu anys. Però, com ahir recordava el president de la Fundació Catalunya La Pedrera, Germán Ramón-Cortés, «mirant endavant». Amb la garantia que el producte turístic, l'hotel, els restaurants i el monestir tornen a funcionar «com abans de la crisi».

Els deu anys de Sant Benet van ser un moment per retrobar-se amb els vells patrons del projecte, encapçalats per l'aleshores director de Caixa Manresa, Adolf Todó, i el que n'era president, Valentí Roqueta, al costat d'altres que també han participat en el projecte com Manel Rosell, que va ser relleu de Roqueta a la presidència de Caixa Manresa, i dels dirigents actuals del projecte, a través de la Fundació Catalunya La Pedrera, el mateix Germán Ramón-Cortés i la seva directora, Marta Lacambra, que hi és des dels inicis.

A la trobada, també hi van acudir alguns exconsellers de la Generalitat, com Andreu Mas-Colell, Joaquim Nadal i Josep Huguet, i algunes cares ben conegudes del món de la literatura, com Vicenç Villatoro, i de la cuina (que sempre ha acompanyat el projecte), com Ferran Adrià, Joan Roca i Carme Ruscalleda.

Al voltant d'unes 300 persones van assistir al sopar i van escoltar com Marta Lacambra agraïa al patronat, a tots els treballadors i a tota la gent que ha fet possible Sant Benet el seu acompanyament, que els ha permès arribar a un milió de visites, un milió de comensals als restaurants i 300.000 alumnes, que han participat sobretot en activitats de cuina i de patrimoni. Ramon-Cortés va dir que la nova orientació es basarà en el món alimentari, amb lideratge per a Alícia, i amb un compromís per la pagesia, el món de la ciència i la medicina, i el de la cultura gastronòmica. L'acte va tenir el concert de «I Solístic Veneti», dirigit per Claudio Scimone, llargament aplaudit.