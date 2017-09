Cardona incorporarà la figura d'un drac per revifar festes amb poc ressò

Cardona estrenarà la pròxima primavera una nova figura festiva. Un drac amb què es volen revitalitzar algunes festivitats del poble que han quedat més en segon pla, com és el cas del dia de la Diada de Sant Jordi o Sant Joan. El nou element del bestiari cardoní ja ha començat a prendre forma mitjançant una iniciativa popular canalitzada a través de l'Associació Amics del Drac de Cardona, que s'ha encarregat d'anar tirant endavant activitats per finançar el projecte. «Tots els públics han de poder gaudir de la nova figura, ja que servirà per treure foc, aigua o simplement per ballar», explica Sergi Jódar, un dels fundadors de l'entitat.

Una colla de gent de Cardona van començar a trobar-se fa un any per construir el drac de Cardona, «una figura que lliga amb la festa de Sant Joan, la Diada de Sant Jordi, les fires mediavals que s'organitzen al poble i també amb el castell de Cardona», comenta Jódar. Per revifar aquestes festivitats, l'agrupació s'ha encarregat d'organitzar activitats i trucar als comerços per aconseguir finançament.

El capital que ha permès tirar endavant la iniciativa és, per tant, plenament privat. De fet, l'entitat ja ha recaptat 5.500 euros, el total del cost. Tot i així, Jódar assenyala que falta cobrir els costos dels complements que vestiran el drac d'una determinada forma segons la festivitat.

Per fer sentir partícip el poble, l'associació posarà una placa al drac amb el nom de totes les persones o empreses que han fet una aportació econòmica. Jódar assegura que molta gent s'ha sumat a la iniciativa, «per immortalitzar el nom de la família o de l'empresa a través d'una figura que ha de perdurar». A més, un altre dels objectius de l'entitat era promocionar el comerç local de Cardona a través de les col·laboracions.

David Abrodos és qui porta a terme la construcció del drac, encàrrec que es va decidir a través d'un concurs al qual van assistir diverses entitats de la població. «A l'hora de triar el constructor es va valorar la predisposició, els materials emprats i el cost», assenyala Jódar. Explica que el guanyador va saber captar l'essència d'un drac versàtil, per a tots els públics. Abrodos es va oferir a no cobrar les hores emprades en la construcció del drac, només els materials.

L'entitat considera que afirmar que el drac estarà a punt per Sant Jordi de l'any vinent és arriscat, però segurament estarà llest per a la Fira Medieval del juny.