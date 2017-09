Cinc mesos pagant més del compte

Blanca Alonso fa cinc mesos que espera amb candeletes un nou comptador de llum que l'alleugeri de les factures elèctriques actuals. El té pagat des de l'abril, però el canvi no s'ha fet efectiu i li han continuat arribant amb imports que assegura que, amb la seva pensió, se li fan gairebé impossible d'afrontar.

Alonso viu en una casa rural de Rajadell, i el que ha denunciat públicament a través d'aquest diari és el retard de l'empresa Endesa a l'hora de canviar-li l'actual comptador, amb una potència de 15 kW per un de 9,5 kW, que per a les seves necessitats diàries li seria suficient i li comportaria una despesa elèctrica molt inferior.

Tal com ha mostrat documentalment a aquest diari, el mes d'abril passat va fer un pagament de 400 euros a la companyia perquè li fessin efectiu el canvi de comptador. Remarca que va deixar un mes de marge, «però ara ja ha passat massa temps i jo continuo rebent factures pròpies d'un comptador de 15 kW». A més, s'hi afegeix el fet que li arriben de manera molt discontínua, de manera que les dues últimes eren de 739 i 168 euros, respectivament.

Consultades per Regió7, fonts d'Endesa han explicat que fins ara no tenien constància d'aquest retard, alhora que han assegurat que des d'ara que en tenen coneixement s'ha començat a treballar per resoldre el problema al més aviat possible. I que la voluntat de l'empresa és abonar el que s'hagi cobrat de més durant aquests cinc mesos de demora.

La situació que viu Blanca Alonso s'agreuja, segons explica ella mateixa, perquè va acompa-nyada d'una baixa pensió que reté al banc per por a quedar-se en números vermells. «La meva família m'ajuda amb tot el que pot i em porta menjar», explica. A més, Alonso viu en una masia aïllada del terme de Rajadell, «per això intento baixar el mínim a Manresa, per no gastar gasolina».

El neguit d'Alonso va començar quan va comparar els rebuts de la llum que rebia ella amb els del seu fill. «Vaig adonar-me que a mi m'arribaven factures de 300, 400 i 500 euros, en canvi al meu fill es movia pels 50 euros», explica Alonso.

«De seguida vaig avisar un electricista perquè m'ho revisés tot i em va dir que tenia instal·lat un comptador de 15 kW de força, que feia que m'arribessin aquestes factures elevades», tot i que no li era necessari. El fill de Blanca Alonso té instal·lat un comptador de 4 kW i ella, un cop va haver revisat el seu consum de llum, va veure que amb un de 9,5 ja en tenia prou.

Llavors, Alonso es va adreçar a una empresa que gestiona punts de servei d'Endesa al Bages i Osona, Gol, per requerir el canvi de comptador, i ara fa cinc mesos va fer-ne efectiu el pagament. «Em van dir que m'esperés dues o tres setmanes per obtenir el nou comptador», explica, però han anat passant les setmanes i els mesos.

Al llarg d'aquests cinc mesos, Alonso ha fet diverses trucades a l'empresa elèctrica i també a la companyia Endesa. «Em van dir que havia de trucar a la Distribuïdora del Bages, els quals s'encarreguen de venir a fer aquest tipus d'instal·lacions, però aquests em van assegurar que no disposaven de prou comptadors i que n'havien d'arribar més», explica Alonso. Remarca que tots «s'anaven passant la pilota i ningú se n'ha preocupat».

Segons fonts de la companyia Endesa, un error informàtic hauria estat el causant aquest retard.