Les entitats de cultura popular donen «ple suport» a les institucions catalanes i al referèndum

El Consell de l'Associacionisme Cultural, format per les principals entitats representatives d'aquest àmbit a Catalunya, ha fet públic un manifest «en defensa dels drets civils dels catalans i catalanes i de la celebració del referèndum» de demà. En el manifest, el consell, que representa més de 500.000 persones, subratlla que «no pot restar en silenci quan els poders de l'Estat espanyol infringeixen les lleis, demostren un clar menysteniment pels drets civils dels ciutadans i ciutadanes, i agredeixen les entitats culturals i cíviques, les institucions i l'autogovern del poble de Catalunya».



Així mateix, «l'associacionisme cultural català dóna ple suport a les institucions de Catalunya i a les seves decisions, i manifesta el seu rebuig i la seva condemna més enèrgica a les actuacions desplegades pel Govern de l'estat espa-nyol per impedir la lliure participació dels catalans i les catalanes en un procés democràtic com és el referèndum». És per això que les entitats membres del Consell manifesten «el nostre compromís inequívoc en la defensa de les llibertats democràtiques i la nostra oposició a qualsevol iniciativa que limiti l'autogovern o l'exercici de llibertats civils».