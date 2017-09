La Festa dels Resistents de Castellbell estrena avui un espectacle nocturn

Castellbell i el Vilar celebra avui la Festa dels Resistents. El certamen de recreació històrica mobilitzarà més de 200 persones i la majoria d'entitats del municipi en una edició que es trasllada al Vilar i que recrearà els fets del 1822 al poble amb el personatge Mansuet Boxó de protagonista.

La festa, que començarà a les 10 del matí, manté el caràcter popular i la implicació del municipi que any rere any s'ha fet seva la celebració. La novetat principal de Resistents 2017 és l'estrena de l'espectacle nocturn Ecos del martell, que es podrà veure al Vilar a partir de les 10 de la nit en sis escenaris diferents, fins a mitjanit. Durant dues hores es proposa un espectacle que va més enllà dels muntatges de recreació històrica coneguts fins ara. En paral·lel, el muntatge itinerant Mansuet Boxó, heroi o bandit també s'ha modificat amb escenes noves que es podran veure a la tarda per mantenir l'interès del públic.

Resistents 2017 es trasllada al nucli del Vilar, on hi haurà la taverna del sometent, el mercat de productes gastronòmics de l'època i l'espai Petit Resistent, amb activitats dirigides al públic infantil. Al matí, es farà una demostració d'aus rapinyaires i durant tot el dia es podrà seguir l'espectacle de carrer Les Enfants.

En aquesta edició la festa es dedica als fets del 1822 al municipi, en què Mansuet Boxó, el ferrer del poble, es va alçar contra el govern central en els fets del Trienni Liberal.