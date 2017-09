Món Sant Benet celebra avui amb una festa popular els seus deu anys de vida

Món Sant Benet celebra avui els primers 10 anys de l'equipament amb una gran festa popular. La jornada, gratuïta, arrencarà a les 11 amb espectacles i activitats, visites i tallers per descobrir els diferents espais.

El millor circ català de gran format, clown i dansa conviuran amb actuacions musicals de qualitat. En destaca el premiat espectacle d'acrobàcies i música en viu Violeta, de La Persiana, i Venacio y los jóvenes de antaño; el teatre còmic de Claret Papiol; o la música del conjunt A grup vocal, finalista del programa televisiu Oh Happy Day.

Per als més petits, el cartell preveu activitats ludicodinàmiques, que van des de jocs d'habilitat i enginy amb fusta a descobrir l'obra de Shakespeare. Simultàniament, s'oferiran una quinzena de tallers infantils d'alimentació i ciència, des d'elaboracions de receptes sanes i saludables a analitzar la qualitat medi-ambiental del riu Llobregat.

Per als grans, la Fundació Alícia mostrarà la seva tasca a través de tallers d'alimentació saludable. S'escenificarà la tasca que fa Alícia per millorar l'alimentació de les persones i s'aprofundirà, a través d'exemples que els mateixos assistents hauran d'elaborar, en com ha de ser una dieta saludable.