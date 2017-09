Montserrat remodela un dels edificis destinats a cel·les per als visitants

Montserrat està portant a terme una remodelació de dalt a baix d'un dels edificis de cel·les que hi ha situat a la plaça de l'Abat Oliba. Es tracta d'una intervenció per posar al dia unes instal·lacions on s'hostatgen els visitants i que havia quedat molt envellit, ja que pràcticament no s'hi havia fet cap reforma important des de feia dècades. La realització de les obres ha obligat a traslladar temporalment els serveis que hi havia a sota (una botiga i un bar) als baixos de l'altre costat de la mateixa plaça.