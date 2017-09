Sant Fruitós té a punt el programa d'activitats per a la Setmana Jove

Sant Fruitós de Bages celebrarà del 9 al 13 d'octubre la Setmana Jove, que arrencarà amb el taller «Fem un videoblog». Els participants en aquesta activitat, joves d'entre 12 i 16 anys, aprendran els secrets per ser un bon youtuber. El dimecres 11 a les 6 de la tarda es disputarà un torneig del popular videojoc en línia Clash Royale.

La proposta esportiva arribarà el dijous 12 d'octubre amb les 12 hores de vòlei al pavelló municipal. Com ja és habitual hi haurà dues categories: la blanca per amateurs i la negra per a experimentats. Els equips s'han d'inscriure prèviament al NexeJove abans del 6 d'octubre. La inscripció és de 5 euros per equip. El plat final de la setmana arribarà el divendres 13 amb el concert de Buhos, que va ser escollit per votació popular entre els joves del municipi. El grup actuarà a partir de les 11 de la nit al pavelló d'esports i la festa continuarà amb DJ.