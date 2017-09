El Vilar Rural obre la piscina als veïns de Cardona durant la temporada d'hivern

L'Ajuntament de Cardona i el Vilar Rural mantenen la seva col·laboració per oferir el servei de piscina coberta d'aquest establiment hoteler a veïns i veïnes de Cardona. La piscina s'obrirà al públic el proper dijous, 5 d'octubre, i ho farà durant els mesos d'octubre, novembre, gener, febrer, març, abril i maig.

L'horari de la piscina és dilluns i dijous de 9 a 2 i de 2/4 de 4 a 9 del vespre, i els divendres de 9 a 2 i de 2/4 de 4 a 5. A més més, la regidoria d'Esports de l'Ajuntament ofereix cursets de natació i aiguagim. Per a més informació es pot trucar al tècnic d'Esports o anar a les instal·lacions de la piscina del Vilar Rural. A banda de les activitats amb monitor, es pot accedir al recinte per practicar la natació lliurement, en horari de dilluns i dijous de 10 a 2, i de 2/4 de 4 a 8, i els divendres, de 9 a 2 i de 2/4 de 4 a 5. A més, els usuaris tenen l'oportunitat d'adquirir abonaments mensuals, tant per a nens i nenes com per a adults, o bé pagar una entrada diària.