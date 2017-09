Els voluntaris de l'1-O a Sallent assagen la resistència pacífica

Els voluntaris que mantenen oberts aquest cap de setmana els centres de votació de l'1-O, a banda d'organitzar-hi activitats, també es preparen per si la policia ordena el desallotjament demà a la matinada.

És el cas de Sallent, on el Comitè del Referèndum de la població ha assajat aquest matí com ha de ser la resistència pacífica davant dels agents. Els Mossos ja han explicat que no utilitzaran la força contra ningú que dugui a terme desobediència pacífica.