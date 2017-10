Prop d'una vintena de ferits en una càrrega policial a l'escola de Castellgalí

Prop d'una vintena de persones ferides -almenys cinc de les quals ingressades a Urgències d'Althaia- és el resultat de la càrrega policial que aquest matí de diumenge s'ha viscut a Castellgalí davant les portes de l'escola del poble, col·legi electoral de l'1-O.



Segons explica Joan Jurado, president local d'ERC, els fets han passat cap a les 10 del matí, quan 15 tot terrenys de la Guàrdia Civil i furgonetes de paisà han arribat al poble amb la intenció d'entrar dins l'escola. Al centre hi havia desenes de persones de totes les edats que s'hi han oposat de forma pacífica. Els agents, però, han optat per apartar tothom i s'han viscut moments de molta tensió i violència que s'ha traduït en cops, rascades i lesions. En un dels vídeos que circula per la xarxa s'observa un dels agents picant amb l'escut contra gent tirada al terra.



Sílvia Tardà, una de les persones que era allà, corrobora els fets. «Estàvem fent cua per votar. Érem, molts moltíssim i hem començat a fer resistència pacífica. Ens han anat arrancant del terra. A mi m'han provocat rascades i mal al canell». Seguidament, els agents han utilitzat unes cisalles i han obert les portes del recinte. «Han entrar a dins, però no han trobat res. No s'han endut cap urna», detalla Tardà des de l'hospital, on assegura que també hi ha rebent cures cinc persones més de Castellgalí.





Jurado també relata que hi havia Mossos al poble que s'han encarat als Guàrdia Civil recriminant-los que la competència de garantir la seguretat en aquell punt era seva. El president ERC també fa notar, i lamenta, que en cap moment s'ha vist l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno (PSC).