El públic omple Món Sant Benet en l'acte popular per celebrar 10 anys del complex

Món Sant Benet va culminar ahir la celebració del seu desè aniversari amb una gran festa popular oberta a tota la ciutadania. Centenars de persones van voler prendre part en una diada que els va permetre descobrir l'equipament i els projectes que s'hi porten a terme.

La jornada va incloure espectacles i tallers per a petits i grans. Un dels moments àlgids es va viure al migdia, amb l'espectacle d'acrobàcies i música en viu Violeta, i Venancio y los jóvenes de Antaño. La música d'A Grup Vocal, finalista del programa televisiu Oh happy day, i el teatre còmic de Claret Papiol també van aconseguir la complicitat dels assistents. I és que l'artista, referent de la renovació del llenguatge del pallasso clàssic, va descobrir Món Sant Benet als visitants amb un punt de vista humorístic.

L'altre plat fort de la jornada van ser les activitats per als més petits. Els tallers d'alimentació i ciència infantils (n'hi havia més d'una dotzena) van arribar al ple durant tot el dia. També van ser molt seguides les activitats i jocs per a la mainada situats a l'exterior.

Pel que fa als grans, van poder gaudir dels tallers de la Fundació Alícia, adreçats a descobrir la tasca que duen a terme per millorar l'alimentació de les persones i per donar eines per assolir una alimentació sana i equilibrada, que van exhaurir places.

La possibilitat de conèixer el monestir i l'antiga residència del pintor modernista Ramon Casas de forma gratuïta va atraure molts visitants al llarg de la jornada. Durant set hores, l'entrada de participants va ser contínua.

Precisament, un dels elements destacats va ser la projecció de l'audiovisual 10 anys d'emocions, que recull la tasca del que ha estat la primera dècada de vida de Món Sant Benet, que l'ha convertit en una de les referències culturals i empresarials de Catalunya. La intensiva restauració que s'hi va dur a terme amb la posada en marxa del projecte l'ha convertit en un dels conjunts medievals més ben conservats del país.