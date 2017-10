VÍDEO: La Guàrdia Civil intenta entrar per la força a l'escola Joncadella de Sant Joan

Una quarantena d'agents i vuit vehicles de la Guàrdia Civil han desembarcat avui a 3/4 de 10 del matí a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada per impedir el referèndum. Les 300 persones que estaven al centre fent cua per anar a votar s'han col·locat a la porta d'entrada perquè no poguessin endur-se les urnes i les paperetes, però els agents han carregat contra la gent que ocupava les primeres files. Entre elles hi havia el regidor d'ERC a Sant Joan, Jordi Pesarrodona, que ha rebut diversos cops de porra. Altres persones que estaven al costat, també han estat agredits.

La gent s'ha dirigit a la porta d'entrada del centre quan han vist que diversos furgons de la Guàrdia Civil entraven al pàrquing del centre. Davant el gran desplegament, Pesarrodona ha demanat tancar la porta amb clau perquè no poguessin accedir. Un dels agents i el regidor han dialogat breument, i l'edil ha fet saber que obeirien les lleis aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. I la gent ha començat a cridar "votarem!, votarem!".

Minuts després, s'ha optat per obrir la porta del centre però la gent s'ha mantingut ferm a peu dret per impedir el pas. Han sigut moments de molta tensió i nervis i el silenci ha governat la situació. Des del Joncadella, feien saber a la Guàrdia Civil que hi havia nens a dins però han contestat amb un "nosaltres no els hem fet venir fins aquest centre". Llavors ha sigut quan els agents han començat a colpejar a les persones que ocupaven les primeres files i els hi han etzibat continus cops. La pitjor part se l'han endut Pesarrodona, Alex Montes que és un home fort de Súmate a la Catalunya Central i quatre persones més que estaven al seu costat.