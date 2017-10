La Festa de la Verema rega amb vi i cava de la DO Pla de Bages el nucli antic d'Artés

La 22a Festa de la Verema del Bages, que va inaugurar-se divendres passat a la nova sala Artium del Celler Cooperatiu d'Artés, va reservar per a ahir la majoria d'activitats que la caracteritzen.

Des de primera hora del matí, veïns i visitants van omplir els car-rers del nucli antic d'Artés, que, com cada any, va ser el centre neuràlgic de la festa. En una jornada marcada per la celebració del referèndum d'autodeterminació, els expositors de la plaça Vella van servir durant tot el dia copes de vi a centenars de visitants d'arreu del Bages. Cap celler de la Denominació d'Origen Pla de Bages va voler faltar a la trobada. El mateix èxit van tenir les racions preparades per les Cuineres del Bages, que molts visitants no dubtaven a acompanyar amb vi.



La imatge més simpàtica

La imatge més simpàtica de la festa van protagonitzar-la les desenes de nens i nenes que, a partir de les 12 del migdia, van aixafar raïm a la plaça. Mentrestant, un tractor carregat d'infants anava a la vinya i en tornava amb el remolc carregat de raïm. A la tarda, a l'hora de berenar, no hi va faltar un clàssic: el pa amb vi i sucre.

Per gaudir de la festa, però, no calia pujar fins a la plaça Vella. Nombroses parades de productes alimentaris i d'artesania van omplir els carrers del nucli antic de la vila, que també van servir d'escenari per a les actuacions musicals i les representacions de cultura popular que van tenir lloc a partir de les 5 de la tarda.

Al llarg del dia, els visitants també van poder visitar els cellers de la vila i les exposicions i demostracions d'oficis relacionats amb el món del vi. En aquest sentit, una de les més destacades va ser la mostra de maquetes de les masies d'Artés, que els visitants van poder veure al carrer de Rocafort.



Els cellers de la DO

Els cellers de la DO Pla de Bages que van participar ahir en la mostra de vins i caves són Abadal, el Celler Cooperatiu d'Artés-Artium, el Celler Cooperatiu de Salelles, el Celler El Molí de Collbaix, el Celler Sanmartí, el Celler Solergibert, Exibis, Fargas Fargas, el Mas de Sant Iscle, l'Oller del Mas, els Vins Colltor, els Vins Grau i les Caves Gibert.

Aquests cellers també van participar ahir al vespre, juntament amb els restaurants d'Artés Al Punt, La Llosa, La Sardana i La Xicra, en la degustació de tapes amb maridatge de vins de la DO Pla de Bages, durant la qual els visitants van poder gaudir de diversos concerts de jazz i música moderna.

En els propers dies, l'Ajuntament d'Artés farà públics els gua-nyadors del concurs d'Instagram sobre la festa, que es va tancar ahir al vespre.