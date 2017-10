Fonollosa no descarta portar a Europa l'actuació policial de la Guàrdia Civil

El petit municipi de Fonollosa, al Bages, de només 200 habitants, va patir aquest diumenge l'actuació "indiscriminada i desproporcionada" de la Guàrdia Civil, quan 70 agents van irrompre al poble, van entrar a l'ajuntament i van destrossar part del mobiliari. El seu alcalde, Eloi Hernàndez, ha assegurat a l'ACN que ahir es va escriure "un dels capítols més tristos de la història del poble", i ha afegit que l'únic objectiu de la policia espanyola era fer mal. "La gent gran sortia de missa i els nens van haver d'acabar tancats amb por al centre cultural mirant des de les finestres la barbàrie que s'estava produint al poble", ha explicat. L'alcalde no descarta portar a Europa l'actuació policial de la Guàrdia Civil perquè considera que aquests fets "no poden quedar impunes".

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, encara no s'explica per què la Guàrdia Civil va actuar amb "aquella desproporcionalitat" davant la gent que es concentrava al col·legi electoral del poble, situat a la sala de plens de l'Ajuntament. "Una de les primeres conclusions que traiem és que són una colla de covards", ha assegurat. Tot i això, no descarta que al seu darrere també hi hagi motius ideològics, ja que Fonollosa és el poble natal del número 2 del PDEcat, David Bonvehí.

La Guàrdia Civil va entrar a l'ajuntament i va destrossar tot el mobiliari amb què es va creuar fins que va trobar l'urna, que els veïns havien amagat i que una noia –segurament infiltrada, segons pensen al poble- va delatar a la policia espanyola.

Davant d'aquests fets, l'alcalde ha assegurat que l'Ajuntament farà una demanda davant dels Mossos d'Esquadra i no descarta portar el cas a Europa "per preservar la dignitat de la gent de Fonollosa perquè aquesta agressió tan brutal no pot quedar impune de cap de les maneres". "El què han hagut de veure i viure els nostres nens i la nostra gent són imatges que no ens traurem mai del cap, no marxarà de les nostres memòries. Espanya ens ha perdut per sempre més", ha assegurat.

Malgrat la desproporcionalitat dels fets, els veïns de Fonollosa van acomiadar la Guàrdia Civil amb cançons. "A Fonollosa la gent no es deixa acollonir per aquesta colla de covards que van venir aquí a fer mal", ha avisat l'alcalde.