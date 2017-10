Mor una noia de Súria de 25 anys en un accident de trànsit a Callús

Una veïna de Súria de 25 anys, que respon a les inicials M. B. F. L., va morir ahir al matí en un accident de trànsit a l'eix del Cardener (C-55), a l'altura de Callús, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit.

Els fets, segons les mateixes fonts, van tenir lloc poc després d'1/4 de 8 del matí al punt quilomètric 42,8 de la C-55, en el tram entre Sant Joan i Súria.

Per causes que ahir encara s'estaven investigant, un turisme va sortir de la calçada. La seva conductora i única ocupant del vehicle, la surienca de 25 anys, va resultar morta.

Arran de l'accident, fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la víctima i van confirmar la seva defunció. Els Bombers van participar en les tasques de neteja de la via i de retirada del vehicle, mentre que els Mossos van regular la circulació a la C-55.

