L'Ajuntament de Fonollosa declara 'non grata' la Guàrdia Civil per haver reprimit els seus veïns

El ple de l'Ajuntament de Fonollosa ha aprovat aquest dimecres a la nit declarar "non grata" la Guàrdia Civil a tot el municipi, per haver estat "el braç executor de la repressió i els danys físics, materials, morals i psíquics" ocasionats al poble durant el referèndum de l'1-O. Els desperfectes que els agents van causar a l'ajuntament han estat valorats en 7.000 euros. Nombrosos vídeos dónen mostra de les càrregues, que van acabar amb tres ferits (un dels quals, una dona amb el braç trencat).

La declaració de la Guàrdia Civil com a 'non grata' afecta tot el terme municipal i, per tant, no només inclou el poble de Fonollosa (on hi va haver la càrrega policial), sinó també a la resta de nuclis del municipi, com Fals, Canet i Camps.

En la mateixa moció, també es declara persones 'non grata' el rei Felip VI; Rajoy i tots els seus ministres; el delegat del govern espanyol Enric Millo, i al tinent-coronel Diego Pérez de los Cobos. A tots ells els fa "responsables polítics i institucionals" de la repressió i els danys.

La declaració mostra "el total rebuig i condmena a la violència" i demana "la retirada immediata dels efectius addicionals desplegats els últims dies a Catalunya". El text expressa "el reconeixement i suport al coratge de les persones de Fonollosa i Camps que van patir l'actuació desproporcionada, agressiva i injustificada de la Guàrdia Civil, i especialment a les que van haver de rebre assistència mèdica. També als gairebé 900 ferits que hi va haver a tot Catalunya.

El text també dóna el suport als alcaldes i veïns de Callús, Sant Joan i Castellgalí que també van patir les càrregues violentes de la Guàrdia Civil. A més, reconeix "la tasca del cos dels Mossos d'Esquadra", que ha actuat "amb professionalitat, basant-se en els principis d'oportunitat i proporcionalitat".

La moció denuncia "el cinisme i la manipulació del govern de l'estat espanyol" i aprova "iniciar les diligències per denunciar els fets" a la justícia, sense descartar cap altra via ni instància legal. També demana que el govern de l'estat "assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials", que han estat xifrats en 7.000 euros. I reclama que "es depurin responsabilitats" a tots els guàrdies civils responsables de les agressoins.

El text aprovat aquest vespre també agraeix a tota la ciutadania la seva implicació en el referèndum de diumenge i manifesta el compromís de Fonollosa "amb la democràcia, les llibertats i els drets individuals".

Abans del ple municipal extraordinari on s'ha aprovat la declaració, els polítics i els veïns congregats han seguit en directe la compareixença de Puigdemont en una pantalla a la sala d'actes.