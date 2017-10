Castellterçol acull aquest diumenge una altra edició del concurs de gossos d'atura

Castellterçol acollirà aquest diumenge la vint-i-sisena edició del concurs de gossos d'atura. La festa, però, ja començarà dissabte a 2/4 de 6 de la tarda quan l'esbart Rosa d'Abril oferirà una mostra triada de ballets catalans del seu repertori. A les 6 s'ha previst que arribi el ramat procedent de l'antic camí ramader, guiat pel pastor Miquel Julià. Per acabar, hi haurà un piscolabis per a tots els assistents.

Diumenge, dia central de la festa, a partir de les 9 del matí tindrà lloc l'esmorzar dels pastors en el mateix camp de proves situat com cada any a la carretera de Castell-cir. A partir de 2/4 d'11, s'iniciarà el concurs amb pastors vinguts d'arreu del país i també de diferents punts de l'estat com el País Basc i Navarra. També hi participaran els sis primers classificats del campionat de Catalunya, de les Illes i de Castelló. Cap a les dues del migdia hi haurà l'entrega de premis i obsequis a tots els pastors participants al concurs de gossos d'atura.