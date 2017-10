Negociació fins al darrer minut per pactar el nou alcalde de Balsareny

Les tres forces que han de trobar un acord per fer un nou equip de govern i proposar un alcalde al ple d'aquest matí encara no havien tancat un acord en el moment de tancar edició. El repartiment de forces entre els tres grups (4 regidors de gent de Balsareny, 4 d'ERC i 3 de CiU), la debilitat en què queda el grup que fins ara havia fet govern després de la dimissió sobtada de l'alcalde (Gent de Balsareny) han introduït molts elements que complicaven la possibilitat de trobar una fórmula final.

Ahir a la tarda es van reunir representants dels tres grups, però les negociacions a darrera hora encara estaven obertes. Les tres formacions havien expressat la voluntat d'arribar al ple amb un acord tancat, les característiques del qual no eren clares anit, en el moment de tancar aquesta edició.

Les dues opcions que queden completament descartades són les que passen per una aliança on hi hagi Gent del Balsareny i Convergència, per tant, també el govern d'unitat. Ara ERC, doncs, qui sembla que ha de triar parella.

Gent de Balsareny ha insistit amb ERC per fer un govern entre les dues formacions, però ERC, tenint en compte el resultat igualat i el fet d'haver traspassat ja el mig mandat, proposava un govern d'unitat, i incorporar-hi també els convergents per tancar el mandat. Aquesta darrera fórmula es va tractar el cap de setmana passat, però a la reunió que havien convocat els republicans només s'hi van presentar els convergents (ara PDeCAT). Tot i que un govern entre ERC i Gent de Balsareny o bé un pacte entre ERC i CIU es plantegen com les alternatives amb més possibilitats de prosperar, tampoc no queda del tot tancat un nou govern en minoria. En aquest cas, Gent de Balsareny, com ja va passar en la primera elecció d'alcalde, té totes les possibiltats d'arribar a l'alcaldia en ser la força més votada el 2015. Entre Gent de Balsareny i ERC només hi va haver dos vots de diferència, però suficients per fer que uns quedin davant dels altres tenint els mateixos regidors.

Tal com ha anat informant aquest diari, el ple d'avui és degut a la renúncia del càrrec d'alcalde de qui havia ocupat aquest despatx en els dos primers anys de mandat, Albert Neiro. La seva dimissió va sorprendre el seu propi grup, que no estava al cas de la voluntat de plegar de l'aleshores alcalde, i va arribar en un moment, al voltant de l'11 de setembre, en el qual a Balsareny i, especialment a l'alcaldia, es van viure moments de tensió per l'acció d'un grup ultra.