Sallent obre el termini per presentar propostes per a l'assemblea oberta

Sallent ha convocat una altra edició de l'Assemblea Municipal Oberta per al dia 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la sala Joan Vilà i Valentí. Aquelles persones que vulguin presentar una proposta per ser debatuda en la propera assemblea tenen temps per fer-ho fins al dia 21 d'octubre.

Les propostes s'han de presentar al registre de l'Ajuntament de Sallent dins el termini establert, tant a la pàgina web com en el mateix registre trobaran els models per presentar la proposta. El reglament de les Assemblees Municipals estableix que per tal de poder assistir a l'assemblea s'han d'inscriure al consistori presencialment o a través de la plataforma digital e-tram fins a un dia abans de la celebració de l'assemblea, és a dir fins al dia 3 de desembre. Un cop transcorregut el termini de presentació de propostes, i segons el que s'estableix al reglament, s'elaborarà l'ordre del dia amb els temes que es debatran a la propera assemblea.