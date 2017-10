Bonvehí dedica una carta a la gent de Fonollosa: «No saben que som llavor, i la llavor és futur, i el futur és esperança»

David Bonvehí, diputat bagenc del PDcAT al Parlament de Catalunya, ha volgut fer pública una carta carregada de sentiment i dedicada a la població de Fonollosa.

Bonvehí va néixer i va ser alcalde de la petita localitat bagenca abans de ser diputat. Fonollosa va ser un dels pobles que va patir la brutal repressió policial per evitar el referèndum de l'1-0.

El poble, de 200 habitants, va rebre la visita dels agents de la Guàrdia Civil, que van causar el pànic i van danyar per sempre més als seus habitants.

Tot seguit, la carta enviada pel diputat del PDcAT.

Carta a Fonollosa



El dia 1 d´Octubre Fonollosa i Catalunya van guanyar, amb llàgrimes, tristesa i dolor, però vam guanyar, i ens vam guanyar el dret a tenir un Estat.

Visc a Manresa i vaig pensar que el meu deure era votar al Barri Antic de la meva ciutat, i després em vaig dirigir a Barcelona, on enmig de la multitud de missatges al mòbil, em van començar a arribar imatges i vídeos del poble on vaig néixer, Fonollosa, i del qual fa ja alguns anys vaig ser-ne Alcalde. Em quedo glaçat, veig a la meva família allà i a la gent de Fonollosa. I com els Guàrdies Civils amb to militar es desplegaven per aquest poble de 200 habitants, entraven a la plaça i regiraven l´Ajuntament i es posaven a atemorir a la gent. Exercir la violència física contra gent pacífica que fa cua per votar, no és propi d´un estat democràtic, i es va atacar a persones sense distinció d´edat, gènere o ideologia, atacant els votants del si i els del no.

No m´explico com han anat a Fonollosa amb aquesta agressivitat (o si), però tampoc m´explico com han anat a les ciutats i a alguns dels 900 pobles que són com Fonollosa en el país. No coneixen com és aquest país i els seus pobles: Plegats de gent diferent, gent gran, gent jove, gent de dretes, d´esquerres, conservadors, progressistes, gent amb esperança, gent resignats, gent amb facebook, gent sense facebook, però que tenen clar que són i som un sol poble i que tenen dignitat i un fort sentiment catalanista amb uns valors democràtics molt arrelats.

I Fonollosa diumenge va guanyar la batalla de la por, el poble i la seva gent aguanta la humiliació i guanya la democràcia i unes noves generacions agafen el testimoni de la dignitat.

A través d´aquesta carta el meu petit homenatge a Fonollosa, el poble que m´ha vist créixer i anar escola, i a la seva gent que sempre m´ha respectat, i que la dignitat de la seva gent ara s´ha convertit en un altre estímul per continuar en aquest camí que vam començar fa uns anys.

Els catalans han decidit iniciar un nou camí que no va contra ningú, sinó que va a favor de Catalunya. Alguns ens vam posar en política per treballar per Fonollosa, el poble que va ser atacat diumenge per defensar la democràcia. I ara Fonollosa es mereix que portem a terme allò que democràticament hem decidit. No es tracta de fer grans proclames, es tracta de fer efectiu allò que el dia 1 d´Octubre vam decidir, i de construir un nou Estat modern, eficaç i proper, en el que no hi tindran cabuda fets com els de diumenge.

Alguns, com els que van anar diumenge a Fonollosa, ens volen enterrats, però com diu aquests dies el President Puigdemont, no saben que som llavor, i la llavor és futur, i el futur és esperança. Gràcies Fonollosa.