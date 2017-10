La nova corporació es compromet a vetllar per la bona convivència al poble

ERC i Convergència van signar ahir al matí, poca estona abans de l'inici del ple d'investidura del nou alcalde, els acords que regiran el pacte de govern entre les dues formacions per garantir un govern «fort, estable i de consens fins al final del mandat».

Entre els acords previstos, els dos partits s'han compromès a «prendre la direcció i el comandament de la seguretat ciutadana i donar resposta als veïns que demanen el restabliment de la bona convivència». També es comprometen a «vetllar per la recuperació de l'habitatge social» i a facilitar «solucions entre els veïns i les empreses del polígon, especialment amb el malestar generat per la percepció d'olors».

Així mateix, prenen el compromís de realitzar tres projectes proposats per CiU com són la sectorització de la calefacció de l'escola Guillem, el recobriment i sanejament de la riera Roqueta i l'arranjament del clavegueram de la Coromina. També preveuen incloure una partida pressupostària per realitzar uns pressupostos participatius durant l'any 2018.

Noèlia Ramírez (CiU) és la primera tinent d'alcalde, la segona serà Maria Àngels Rovira (ERC) i el tercer Josep Fornell (CiU). L'alcalde, Isidre Viu, es fa càrrec de les àrees de Seguretat ciutadana, Governació, Via pública, Turisme i Obres públiques. Els republicans també tindran les regidories d'Hisenda i Urbanisme, a mans de Maria Àngels Rovira; Queralt Puig assumeix Interior, Joventut i Participació; i Neus Orriols, Atenció a les persones, Ensenyament, Acció social, Promoció de la salut i Polítiques d'igualtat. Convergència, per la seva banda, tindrà les regidories de Medi Ambient, Esports i Comunicació amb Noèlia Ramírez al capdavant; Festes i Cultura les assumeix Josep Fornell; i Meritxell Fenoy és la nova regidora de Gent Gran, Servei d'assistència primària, Sanitat pública i Promoció econòmica.