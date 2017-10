«Hem d'actuar amb unitat i fermesa contra les actituds intolerants»

Un pacte de govern entre republicans i convergents ha capgirat el consistori de Balsareny i ha portat Isidre Viu (ERC) fins a l'alcaldia. Cap de llista dels republicans en les darreres eleccions municipals, té 52 anys i és el responsable del departament d´I+D d´una empresa especialitzada en la distribució d'espècies, feina que compaginarà amb l'alcaldia. La situació actual del país i la intolerància vers les actituds d´un grup d'ultradreta que afecta la convivència al poble són dos dels reptes més immediats als quals ha de fer front el nou govern.

La dimissió de l´alcalde els ha permès arribar a la coalició que no va ser possible a l´inici de legislatura.

La idea era fer un govern a tres perquè es volia donar un missatge d´unitat de tots els partits davant d´un moment que creiem que és necessari, tant pel que es viu al país com per la intolerància davant les actituds feixistes al poble, que és un tema que ens preocupa. D´altra banda, en aquests dos anys i mig hem pogut treballar bé amb les dues formacions. GdB tenia projectes engegats que ja estaven referendats per nosaltres i Convergència també té projectes que pensem que són bons per al poble i vam pensar que podíem fer un govern d´unitat.

Però no va ser possible...

Sabíem que era molt difícil però el que ens va decebre és que Gent de Balsareny no volgués seure a taula. No comprenc que algú que es diu d´esquerres no segui a una taula a parlar. Encara vivim massa en els prejudicis de l´esquerra i la dreta.

Vostès van estar en el centre de tots els pactes possibles.

GdB ens va fer una proposta que passava perquè ells tinguessin l´alcaldia i repartir-nos les regidories. Per altra banda, Convergència ens va dir que amb nosaltres se sentien còmodes. Per això, vam decidir tractar el tema a tres bandes. Com que no va ser possible, vam parlar més seriosament amb CiU. En tot cas crèiem que l´alcaldia l´havia de tenir Esquerra, ja ens havíem postulat així dos anys i mig enrere i no ens va sortir bé. L´alcaldia per a nosaltres no era un tema negociable.

Si GdB hagués accedit a donar-los l´alcaldia haurien pactat amb ells?

Hauria sigut molt més difícil i hauria complicat la situació perquè ells havien dit que amb Convergència no hi volien pactar. En dir-nos que ells volien l´alcaldia, automàticament ens alliberen d´un debat intern. És cert, però, que la nostra manera de treballar és diferent de la seva, una mica a última hora i molt tancada.

Finalment l´entesa amb CiU que no va ser possible el 2015 ara ho ha estat. Què ha canviat?

Potser ens han anat molt bé aquests dos anys i mig a l´oposició perquè ens han servit per aprendre i conèixer-nos. En aquell moment ells no ho van veure clar. La nostra postura fa dos anys i mig va ser igual per als dos grups, a qui vam fer la mateixa oferta, que és la mateixa per la qual avui tenim govern. No vam polir serrells com ho hem fet ara però és la mateixa, nosaltres l´alcaldia i compartir regidories, treballar plegats i fer poble.

Aquest canvi de govern es podria haver produït abans perquè en un moment del mandat hi va haver la possibilitat de fer una moció de censura...

Va ser un moment en què l´alcalde portava una dinàmica una mica estranya i CiU estava una mica molesta per les actituds. Vam fer un escrit queixant-nos que la seva actitud cap a altres companys no era la correcta.

Però no va prosperar...

No, ens va semblar que la cosa no era tan greu per fer una moció de censura.

I ara la situació era diferent?

Ara ha passat que Albert Neiro marxa sense donar més explicacions. Això ha fet que moltes de les coses que fa dos anys i mig eren d´una manera ara siguin d´una altra. Com et deia, ens hem pogut conèixer i ens hem vist amb possibilitats, potser en aquell moment CiU no veia com havia de ser l´encaix amb nosaltres i ara han vist que hi podem treballar.

Tot i l´entesa amb Convergència el pacte no es va tancar fins just abans del ple. Hi havia molts serrells per lligar?

Era un tema purament d´intendència. Les línies estaven clares però eren temes de disposició dels set membres del govern.

Albert Neiro els ha donat alguna explicació?

No, jo l´única explicació que tinc, no per ell, és que té un nou projecte de vida. No s´ha vist més, tinc entès que viu fora. Ho puc entendre però trobo que és molt greu deixar una alcaldia, una cosa és que tinguis un motiu de salut o que et sorgeixi un projecte que esperaves tota la vida, però és una cosa que es pot dir a la cara.

Ja va anunciar durant la investidura que pretenen donar continuïtat als projectes engegats.

Sí. Els temes de les grans inversions es gesten al principi i s´executen al final i, per tant, està tot el peix venut. Per tant, hem de tirar endavant els grans aspectes i començar a imprimir una mica el nostre projecte de futur.

Quin són aquests projectes?

Per exemple, intentar que el poble arribi a tenir una escola-institut, uns pressupostos participatius, projectes proposats per CiU com l´arranjament del passeig de la Roqueta i continuar l´arranjament dels parcs i jardins. També volem mirar cap als barris per no tenir-los tan lluny, continuar el projecte de la recollida de deixalles i potenciar el poble en l´àmbit turístic.

Com tenen previst abordar els problemes de convivència generats per algunes actituds feixistes al municipi?

Passa per donar una sensació d´unitat. Es tracta que aquestes persones vegin que no pot ser que les seves actituds siguin aquestes. Siguem independents o no, continuarem vivint a Balsareny i haurem d´anar a comprar el pa, anar a cal metge i ens trobarem al cafè, i no pot ser que ens haguem d´anar mirant sempre amb mala cara. En parlarem, no es pot tenir por davant d´aquestes actituds i el poble ha de veure que des de la institució hi ha aquest missatge i hem d´actuar amb unitat i fermesa contra les actituds que són intolerants. Haurem de treballar des de la legalitat i des del diàleg i és molt important que la població prengui partit i es vegi una clara repulsa contra aquest tipus de gent.